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بطولة استراليا المفتوحة

بطولة أستراليا: لقب زوجي السيدات للبلجيكية مرتنس والبيلاروسية سابالينكا

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أحرزت البلجيكية إليز مرتنس والبيلاروسية أرينا سابالينكا لقب زوجي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة.

AFP

توجت البلجيكية إليز مرتنس والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفتان في المركز الثاني بلقب منافسات زوجي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزهما على التشيكيتين باربورا كرييتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا المصنفتين في المركز الثالث 6-2 و6-3 الجمعة في المباراة النهائية في ملبورن.

وقالت مرتنس التي توجت مع سابالينكا للمرة الثانية في منافسات زوجي السيدات في بطولات الغراند سلام بعد فلاشينغ ميدوز عام 2019: "أمضينا أسبوعين صعبين، شكرا لكم جميعا، وسعيدة بعودة الجمهور".

يذكر أن بداية الشراكة بين مرتنس وسابالينكا كانت في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019.

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