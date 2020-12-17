بطولة أستراليا تنطلق في 8 فبراير وقطر تستضيف الأدوار التأهيلية للرجال

وكان من المفترض انطلاق قرعة الدور الرئيسي لأولى البطولات الأربع الكبرى في العام، في 18 يناير/كانون الثاني ودخل الاتحاد الأسترالي في مفاوضات مفتوحة مع الحكومة المحلية بشأن إجراءات فيروس كورونا.

وجاء في إعلان رابطة المحترفين أن التصفيات المؤهلة لأستراليا المفتوحة ستقام في الدوحة في الفترة من العاشر وحتى 13 يناير/كانون الثاني قبل نقل اللاعبين إلى ملبورن للخضوع للحجر الصحي.

يستضيف الاتحاد القطري للتنس لأول مرة الأدوار التأهيلية للرجال لبطولة أستراليا المفتوحة،أولى البطولات الأربع الكبرى في الدوحة على ملاعب مجمع خليفة الدولي من 10 إلى 13 يناير المقبل. pic.twitter.com/LAB83Ib82s — Qatar Tennis Federation (@QatarTennis) December 17, 2020

وتم نقل بطولة اتحاد اللاعبين المحترفين من أديلييد إلى ملبورن لتقام في الأسبوع الذي ينتهي في 31 يناير/كانون الثاني بالإضافة إلى بطولة أخرى للرجال في المدينة.

وتقام نسخة مختصرة من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين في ملبورن ما بين الأول والخامس من فبراير/شباط قبل انطلاق أستراليا المفتوحة مطلع الأسبوع التالي.

وينطلق موسم اتحاد اللاعبين ببطولتين في ديلراي بيتش بولاية فلوريدا وأنطاليا في تركيا قبل بدء الاستعدادات لأستراليا المفتوحة.



The ATP has today announced an update to the 2021 ATP Tour calendar, outlining a revised schedule for the first seven weeks of the season. — ATP Tour (@atptour) December 17, 2020



