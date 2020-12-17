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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

بطولة أستراليا تنطلق في 8 فبراير وقطر تستضيف الأدوار التأهيلية للرجال

أعلنت رابطة لاعبي التنس المحترفين أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستنطلق في الثامن من فبراير/شباط متأخرة بثلاثة أسابيع عن موعدها المعتاد.

AFP

وكان من المفترض انطلاق قرعة الدور الرئيسي لأولى البطولات الأربع الكبرى في العام، في 18 يناير/كانون الثاني ودخل الاتحاد الأسترالي في مفاوضات مفتوحة مع الحكومة المحلية بشأن إجراءات فيروس كورونا.  

وجاء في إعلان رابطة المحترفين أن التصفيات المؤهلة لأستراليا المفتوحة ستقام في الدوحة في الفترة من العاشر وحتى 13 يناير/كانون الثاني قبل نقل اللاعبين إلى ملبورن للخضوع للحجر الصحي.  

 

وتم نقل بطولة اتحاد اللاعبين المحترفين من أديلييد إلى ملبورن لتقام في الأسبوع الذي ينتهي في 31 يناير/كانون الثاني بالإضافة إلى بطولة أخرى للرجال في المدينة.  

وتقام نسخة مختصرة من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين في ملبورن ما بين الأول والخامس من فبراير/شباط قبل انطلاق أستراليا المفتوحة مطلع الأسبوع التالي.  

 وينطلق موسم اتحاد اللاعبين ببطولتين في ديلراي بيتش بولاية فلوريدا وأنطاليا في تركيا قبل بدء الاستعدادات لأستراليا المفتوحة.  
         


             

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