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بطولة استراليا المفتوحة

بطولة أستراليا المفتوحة - دجوكوفيتش بمواجهة كيكمانوفيتش في الدور الأول

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وضعت قرعة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي سُحبت اليوم الخميس حامل اللقب نوفاك دجوكوفيتش بمواجهة مواطنه ميومير كيكمانوفيتش في الدور الأول رغم عدم حسم قضية تأشيرته حتى الآن.

Reuters

وينتظر المصنف الأول عالمياً قرار البت في تأشيرته بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في وقت سابق من اليوم أن حكومته لم تتّخذ بعد أيّ قرار بشأن احتمال إلغاء التأشيرة.

وقال موريسون في مؤتمر صحافي إن موقف وزير الهجرة أليكس هوك الذي سبق أن صرّح أنه ما زال ينظر في احتمال إلغاء التأشيرة "لم يتغيّر" مشيراً إلى أنه يعود إلى هوك اتّخاذ هذا القرار، رافضًا الإدلاء بمزيد من التصريحات في هذا الشأن.

وكانت السلطات الأسترالية ألغت تأشيرة الدخول الخاصة به لدى وصوله إلى مطار ملبورن لعدم استيفائه الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19. ونقل إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن لكن الصربي حقق الإثنين انتصارًا مفاجئًا في مسعاه للبقاء في أستراليا بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.  

نوفاك دجوكوفيتش بطولة استراليا المفتوحة
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