بطولة أستراليا المفتوحة - دجوكوفيتش بمواجهة كيكمانوفيتش في الدور الأول

وينتظر المصنف الأول عالمياً قرار البت في تأشيرته بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في وقت سابق من اليوم أن حكومته لم تتّخذ بعد أيّ قرار بشأن احتمال إلغاء التأشيرة.

وقال موريسون في مؤتمر صحافي إن موقف وزير الهجرة أليكس هوك الذي سبق أن صرّح أنه ما زال ينظر في احتمال إلغاء التأشيرة "لم يتغيّر" مشيراً إلى أنه يعود إلى هوك اتّخاذ هذا القرار، رافضًا الإدلاء بمزيد من التصريحات في هذا الشأن.

وكانت السلطات الأسترالية ألغت تأشيرة الدخول الخاصة به لدى وصوله إلى مطار ملبورن لعدم استيفائه الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19. ونقل إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن لكن الصربي حقق الإثنين انتصارًا مفاجئًا في مسعاه للبقاء في أستراليا بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.