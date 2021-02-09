بطولة أستراليا المفتوحة: نادال يبدّد الشكوك ويعبر إلى الدور الثاني

ولم يظهر نادال في مستهل مسعاه للفوز بلقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2009 والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حاليا مع الغائب السويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما)، أي علامات تأثر بالأوجاع التي عانى منها في ظهره ودفعته إلى عدم المشاركة في كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي.

واحتاج ابن الـ34 عاما إلى ساعة و53 دقيقة فقط لتخطي عقبة دييري المصنف 56 عالميا والتأهل إلى الدور الثاني حيث سيواجه الفائز من مباراة الصاعدين من التصفيات الصربي فيكتور ترويسكي المصنف 202 عالميا والأميركي مايكل موه المصنف 177.

وأقر نادال "كان الوضع صعبا علي في الأيام الـ15 الماضية، بالتالي كنت بحاجة لتخطي هذا اليوم (مباراته الأولى)، وهذا ما فعلته. أنا سعيد بالتأهل وأعتقد أني قمت بعمل جيد اليوم. الفوز بثلاث مجموعات متتالية، هذا ما كنت بحاجة إليه".

وكانت مباراة اليوم الأولى لنادال على الصعيد التنافسي منذ نصف نهائي بطولة الماسترز في لندن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر حين خسر أمام الروسي دانييل مدفيديف، ولم يخض منذ حينها سوى مباراة استعراضية قبل 12 يوما في أديلايد ضد النمساوي دومينيك تييم حيث عانى فيها من تصلب في عضلات ظهره، ما دفعه إلى اتخاذ قرار عدم المشاركة في كأس رابطة المحترفين.