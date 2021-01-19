English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

بطولة أستراليا المفتوحة: فحص إيجابي للاعبين اثنين بفيروس كورونا المستجد

من قبل

أعلنت السلطات الصحية المحلية الثلاثاء إصابة لاعبين كان من المقرر مشاركتهما في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب بفيروس كورونا المستجد، مما رفع عدد الحالات المرتبطة بأولى البطولات الأربع الكبرى التي من المقرر أن تبدأ في الثامن من شباط/فبراير، إلى سبع.

AFP

وقالت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا إن لاعبين اثنين وشخص ثالث مرتبطين بالبطولة جاءت نتائج فحصهم إيجابية، ويتعلق الأمر بامرأة في العشرينات من عمرها ورجلين في الثلاثينيات. 

واهتزت بطولة ملبورن العريقة، التي تم تأجيلها لمدة ثلاثة أسابيع، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بين آلاف اللاعبين والاشخاص المقربين منهم والذين وصلوا لتوهم إلى أستراليا على متن رحلات الطيران المؤجر (تشارتر).

وأوضحت الوزارة أن ما مجموعه تسعة أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الآن خلال تواجدهم في الحجر الصحي، لكن حالتين تعتبران قديمتين.

وتابعت أنه نتيجة للكشف عن حالات على متن بعض الرحلات، أصبح 72 شخصاً معزولين تماما في غرفهم الفندقية، على عكس الآخرين الذين يُسمح لهم بالخروج لبضع ساعات يومياً للتدريب.

واشتكى بعض اللاعبين من عدم إبلاغهم قبل مجيئهم إلى أستراليا بخطر العزل الصارم، معربين عن قلقهم بشأن مستواهم البدني بعد هذه الأيام في غرفهم، عندما تبدأ الدورات التحضيرية للبطولة في 31 كانون الثاني/يناير.
                  

بطولة استراليا المفتوحة فيروس كورونا
السابق الحكومة الأسترالية تطالب المشا
اقرأ
الحكومة الأسترالية تطالب المشاركين بالالتزام بالقيود الصحية
التالي

آخر الأحداث