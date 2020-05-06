بطولة أستراليا المفتوحة للتنس على المحك بسبب كورونا

وأنه حتى لو أقيمت أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد فلن يكون بوسع الجماهير القادمة من خارج البلاد حضور المباريات.

وتوقف موسم التنس في وقت مبكر من آذار/مارس بسبب انتشار الفيروس المستجد الذي أصاب أكثر من 3.68 مليون شخص وقتل أكثر من 256 ألفاً حول العالم وفقا لحصيلة رويترز.

وأقيمت بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام في موعدها في يناير كانون الثاني لكن بطولة فرنسا المفتوحة تأجلت حتى سبتمبر أيلول، بدلا من أيار/مايو، وألغيت بطولة ويمبلدون. ومن المتوقع حسم مصير بطولة أمريكا المفتوحة في نيويورك الشهر المقبل.

وقال تايلي إن بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل لن تنجو من تأثير الوباء.

وأبلغ تايلي وكالة أسوشيتد برس الأسترالية "أسوأ سيناريو هو إلغاء أستراليا المفتوحة. أفضل سيناريو في الوقت الحالي هو إقامة أستراليا المفتوحة مع تنفيذ تعليمات الحجر الصحي على اللاعبين القادمين للمشاركة والسماح بحضور الجماهير الأسترالية فقط".

ولدى أستراليا أقل من سبعة آلاف حالة إصابة بالفيروس، ويشعر حالياً أقل من ألف شخص بأعراض المرض بينما توفي 96.

وتوقفت كل بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات حتى منتصف يوليو تموز على الأقل.

وعبر لاعبون عن شعورهم بالقلق بشأن إمكانية استئناف المنافسات وسبق أن توقع تايلي عدم إقامة بطولات جديدة في 2020.