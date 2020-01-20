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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

بطولة أستراليا المفتوحة: فيدرر بسهولة إلى الدور الثاني

حجز السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاً عالمياً بسهولة بطاقته إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 6-3 و6-2 و6-2 الإثنين.

Reuters

واحتاج فيدرر إلى ساعة و21 دقيقة فقط للتخلص من عقبة جونسون وتحقيق فوزه الـ98 في البطولة الأسترالية التي توج بلقبها ست مرات آخرها عامي 2017 و2018، قبل أن يخرج من الدور الرابع العام الماضي على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وتوقّفت المباراة فترة وجيزة بسبب المطر واستكملت بعدما تم إغلاق سقف الملعب الرئيسي "رود لايفر أرينا".

وقال فيدرر "شعرت بارتياح في هذه المباراة وبأنني أسيطر على مجرياتها. لن يكون الأمر كذلك على الأرجح في الدور المقبل وبالتالي يتعين علي الحذر. الحفاظ على التركيز في كل دور وفي كل نقطة".

وأضاف "الأدوار الثلاثة الأولى في البطولة ستكون مفتاح التعود على الضغط والنجاح في تفادي كرات كسر الإرسال عندما تكون النتيجة 30-30، والحفاظ على الهدوء حتى لو كنت متأخراً بمجموعة أو إرسال ".

وذكَّر فيدرر بأنه لم يلعب أي مباراة قبل البطولة الأسترالية خلافاً "لـ95% من اللاعبين المشاركين في الجدول الرئيسي" في ملبورن.

ويلتقي فيدرر في الدور الثاني مع الصربي فيليب كرايينوفيتش الـ41 أو الفرنسي كونتان هاليس الـ153 والصاعد من التصفيات واللذين توقفت مباراتهما بعد الشوط السادس (3-3) وتأجلت إلى الثلاثاء بسبب المطر الذي أربك المنظمين وأرغمهم على تأجيل بعض المباريات.

واستمر اللعب في الملاعب الرئيسية الثلاثة التي تتوفر على أسقف.

وخرج الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 13 عالمياً من الدور الأول بخسارته أمام المجري مارتون فوتشوفيتش 3-6 و7-6 (9-7) و1-6 و6-7 (3-7).

وبدا الكندي الواعد (20 عاماً) متوتراً جداً ودخل في جدال في المجموعة الثالثة مع الحكم الذي أنذره بسبب رمي مضربه.

وأعرب شابوفالوف عن استيائه بخروجه من الدور الأول، وقال في المؤتمر الصحافي "كنت متحمساً جداً لهذه البطولة، لكن أعصابي خذلتني".

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