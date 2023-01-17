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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

بداية موفقة لدجوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة

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استهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بالفوز على الإسباني روبيرتو كارباييس بايينا بثلاث مجموعات نظيفة الاثنين.

Reuters

وفاز الصربي المصنف خامس عالمياً على منافسه المصنف 75 عالمياً في المجموعة الأولى 6-3 وفي الثانية 6-4 وفي الثالثة 6-0، ليتأهل باقتدار إلى الدور الثاني من البطولة.

وقال دجوكوفيتش "أنا في غاية السعادة للعودة إلى هذا الملعب. إذا كان يتعين علي اختيار الوقت المثالي للعب، فهو بالتأكيد ملعب رود لايفر في المساء من دون أي تردد".

وأضاف متوجها إلى الجمهور "شكرا لأنكم منحتموني استقبالا حارا لم أكن أحلم به. أنا سعيد للغاية للعودة إلى أستراليا والى الملعب الذي شهد أعظم نجاحات في مسيرتي".

ويسعى دجوكوفيتش البالغ من العمر 35 عاماً والذي يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب في بطولة أستراليا، للتويج بلقبه العاشر في البطولة التي أُبعد عنها العام الفائت لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما يسعى الصربي إلى إحراز لقبه الكبير الثاني والعشرين لمعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم الإسباني رافايل نادال.

نوفاك دجوكوفيتش بطولة استراليا المفتوحة
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