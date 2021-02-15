وبقيت بارتي على المسار الصحيح نحو لقب ثان في الغراند سلام بفوزها على رودجرز بمجموعتين نظيفتين، لتبلغ ربع النهائي في استراليا للعام الثالث تواليًا.

وقالت بارتي (24 عامًا) "أرسلت جيدًا وحاولت أن أسيطر على أكبر عدد من النقاط قدر المستطاع".

وتابعت "أحب أن ألعب على أرضي وأشارك ذلك مع أصدقائي وعائلتي".

وتسعى بارتي لتصبح أول أسترالية تحرز لقب البطولة في فئة الفردي منذ كريس اونيل عام 1978.

وقدمت بطلة رولان غاروس عام 2019 أداء مميزًا وسددت ضربات قوية نحو زوايا الملعب، حيث أنهت المواجهة مع 21 ضربة رابحة مقابل 14 لمنافستها.

وكان كسر إرسال رودجرز مرة واحدة في الشوط الرابع من المجموعة الأولى كافيًا لتحسمها 6-3، وبعدما جددت ذلك مرتين في المجموعة الثانية لتتقدم 5-2 وتكون الفرصة سانحة لحسم المواجهة عند ارسالها، خسرت الاسترالية شوطين متتاليين قبل ان تنهي الامور في الشوط العاشر.

وغابت بارتي عن المنافسات العام الماضي التي استؤنفت بعد توقف قسري بسبب تداعيات الجائحة قبل ان تعود في كانون الثاني/يناير الفائت وتحقق لقب دورة "يارا فالي كلاسيك" في ملبورن حيث التقت رودجرز بالذات في ربع النهائي.

وتلتقي بارتي التي بلغت نصف النهائي العام الماضي تاليًا مع التشيكية كارولينا موتشوفا (27) التي أقصت البلجيكية اليز مرتنز (16) المتوجة منذ قرابة الاسبوع بلقب دورة "غيبسلاند" بصعوبة 7-6 (7/5) و7-5.

كما أقصت الأميركية جيسيكا بيغولا (61) نظيرتها الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة خامسة عالميًا في مباراة مثيرة 6-4، 3-6 و6-3.

وتلتقي بيغولا تاليًا مع مواطنتها جينيفر برايدي (24) التي تفوقت على الكرواتية دونا فيكيتش (33) 6-1، 7-5.