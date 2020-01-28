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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

بارتي تسير بثبات في بطولة أستراليا

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صعدت آشلي بارتي إلى الدور قبل النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة بالفوز 7-6 (8-6) و6-2 على التشيكية بترا كفيتوفا في دور الثمانية اليوم الثلاثاء.

AFP


وثأرت الأسترالية بارتي المصنفة أولى على العالم لخسارتها أمام كفيتوفا، الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين، بنتيجة 6-1 و6-4 في دور الثمانية في ملبورن بارك العام الماضي، بعدما استغلت دعم المشجعين في ملعب رود ليفر أرينا.  

وأنقذت بارتي، بطلة فرنسا المفتوحة، نقطتين لكسر إرسالها في الشوط الأخير قبل أن تحسم الانتصار بضربة إرسال ساحقة لتصبح أول أسترالية تبلغ قبل النهائي على أرضها منذ ويندي تيرنبول في 1984.  

وستبحث بارتي عن بطاقة الظهور في النهائي عندما تواجه الأميركية صوفيا كينين المصنفة 14 التي تفوقت اليوم أيضا على التونسية أُنس جابر بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة 6-4 و6-4.  
          
 

آشلي بارتي
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