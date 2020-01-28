بارتي تسير بثبات في بطولة أستراليا



وثأرت الأسترالية بارتي المصنفة أولى على العالم لخسارتها أمام كفيتوفا، الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين، بنتيجة 6-1 و6-4 في دور الثمانية في ملبورن بارك العام الماضي، بعدما استغلت دعم المشجعين في ملعب رود ليفر أرينا.

وأنقذت بارتي، بطلة فرنسا المفتوحة، نقطتين لكسر إرسالها في الشوط الأخير قبل أن تحسم الانتصار بضربة إرسال ساحقة لتصبح أول أسترالية تبلغ قبل النهائي على أرضها منذ ويندي تيرنبول في 1984.

وستبحث بارتي عن بطاقة الظهور في النهائي عندما تواجه الأميركية صوفيا كينين المصنفة 14 التي تفوقت اليوم أيضا على التونسية أُنس جابر بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة 6-4 و6-4.



