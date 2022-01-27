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بطولة استراليا المفتوحة

بارتي تتخطى كيز بسهولة وتبلغ نهائي بطولة أستراليا

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بلغت المصنفة أولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها على الأميركية ماديسون كيز بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-3 الخميس.

Reuters

واحتاجت بارتي البالغة من العمر 25 عاماً إلى 62 دقيقة للتفوق على الأميركية المصنفة 51 عالمياً لتبلغ نهائي البطولة للمرة الأولى، حيث ستلاقي البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة عالميًا أو الأميركية دانيال كولينز الثلاثين.

وقالت بارتي التي تحقق بداية موسم رائعة: "بصراحة، الأمر لا يصدّق. أقدّم أفضل مستوياتي هنا".

وأضافت الأسترالية: "كانت الكرة أبطأ اليوم، أثقل على المضرب. حاولت أن أجري وأتأقلم، وأنجز أكبر عدد من الكرات وأبقي مادي تحت الضغط على إرسالها، لأنها قادرة أن تقلب الطاولة عليك فجأة".
وعن منافستها كيز قالت: "من الرائع رؤيتها تعود الى المكان الذي تستحق. هي إنسانة رائعة".

وتقدم بارتي مستويات رائعة في ملبورن، فلم تخسر أي مجموعة وفقدت إرسالها مرة واحدة في ست مباريات.

ماديسون كيز آشلي بارتي بطولة استراليا المفتوحة
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