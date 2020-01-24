انتهاء حلم سيرينا بمعادلة كورت ونتيجة تاريخية للتونسية أنس جابر

انتهى حلم الأميركية سيرينا وليامس بمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24)، بخروجها من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة.

واستمرت عقدة الأميركية البالغة 38 عاماً في البطولات الكبرى منذ تتويجها الأخير عام 2017 في أستراليا بالذات.

فبعد أن غابت عن أربع بطولات متتالية بسبب الحمل ثم وضعها مولودتها الأولى، عجزت المصنفة ثامنة في أستراليا، عن إحراز أي لقب كبير وسقطت في النهائي أربع مرات في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019، فيما خرجت من الدورين الرابع (2018) والثالث (2019) في رولان غاروس، وربع نهائي أستراليا (2019).

ودخلت الأميركية البطولة الأسترالية التي تحمل رقمها القياسي من حيث عدد الألقاب في عصر الاحتراف (7) في حين أن الرقم المطلق باسم كورت أيضا (11 بينها 4 في عصر الاحتراف)، بمعنويات مرتفعة بعدما أحرزت لقبها الأول منذ تتويجها في أستراليا عام 2017، بفوزها الأحد الماضي على مواطنتها جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية لدورة أوكلاند النيوزيلندية، محرزة لقبها الـ73 في مسيرتها الاحترافية الاسطورية.

إلا أن مغامرتها انتهت الجمعة عند الدور الثالث للمرة الأولى في ملبورن منذ عام 2006، بسقوطها أمام وانغ في مواجهة مختلفة تماما عن اللقاء الأخير الذي جمع اللاعبتين في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي حين خرجت سيرينا منتصرة 6-1 و6-صفر في غضون 44 دقيقة فقط.

وعانت سيرينا من الأخطاء المباشرة التي وصل عددها إلى 56، مقابل 20 فقط لمنافستها الصينية البالغة 28 عاماً والمصنفة 29 عالمياً.

وكانت وانغ سعيدة جداً بالإنجاز الذي حققته أمام سيرينا في ثالث لقاء بين اللاعبتين اللتين تواجهتا أيضاً العام الماضي في الدور الأول لدورة ميامي وخرجت الصينية منتصرة دون أن تلعب بعد انسحاب منافستها بسبب الإصابة.

وأشارت الصينية إلى "أن فريقي آمن على الدوام بقدرتي على تحقيق ذلك. بعد خسارتي في فلاشينغ ميدوز (أمام سيرينا)، عملت كثيراً داخل الملعب وخارجه، وقد أعطى هذا العمل الجيد ثماره".

وكشفت وانغ أنه بعد خسارتها المجموعة الثانية "حافظت على هدوئي" ما خولها حسم اللقاء على إرسال سيرينا في الشوط الثاني عشر من المجموعة الثالثة، منهيا المواجهة في ساعتين و41 دقيقة.

وتلتقي وانغ في الدور الرابع التونسية أنس جابر التي حققت نتيجة ملفتة جداً باقصائها الدنماركية كارولاين فوزنياكي، بطلة 2018 ووصيفة فلاشينغ ميدوز لعامي 2009 و2014، بالفوز عليها 7-5 و3-6 و7-5 وذلك في آخر مباراة للمصنفة أولى عالمياً سابقاً بحسب ما أعلنت ابنة الـ29 عاماً بعد اللقاء.

ولم يكن قرار اعتزال فوزنياكي، الفائزة بثلاثين لقبا في مسيرتها، مفاجئا بل اتخذته في أوائل كانون الأول/ديسمبر، لكنها كانت تمني النفس بأن تكون مغامرتها الأسترالية الأخيرة أطول من ذلك. إلا أن جابر وقفت حائلا دون تحقيق هذا الأمر وبلغت على حساب الدنماركية الدور الرابع للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها في بطولات الغراند سلام، علماً بأنه لم يسبق للتونسية البالغة 25 عاماً أن تجاوزت الحاجز الأول في ملبورن خلال مشاركاتها الثلاث الماضية.

بارتي تواصل مشوارها دون عناء

وقالت فوزنياكي التي تصدرت ترتيب المحترفات لـ71 أسبوعا عامي 2010 و2011، بعد مباراتها الاحترافية الأخيرة "ما حققته في الملاعب كان رائعاً... الدعم الذي حظيت به من والدي خلال تدريبي طيلة هذه الأعوام... هذه ذكريات ستبقى معي إلى الأبد. صحيح أني أبكي، لكني سعيدة جداً".

وخلافاً لفوزنياكي وسيرينا التي بكت بعد مباراتها مع وانغ ليس لخسارتها وحسب بل لاعتزال صديقتها الدنماركية التي "سأشتاق إليها كثيراً"، كان اليوم الخامس من البطولة الأسترالية سعيداً بالنسبة للبطلة المحلية آشلي بارتي المصنفة أولى، إذ بلغت بطلة رولان غاروس 2019 الدور الرابع للمرة الثانية تواليا بفوزها السهل جداً على الكازخستانية ايلينا ريباكينا 6-3 و6-2 في غضون ساعة و18 دقيقة فقط.

وتلتقي بارتي الذي اعتبرت بأنها "قدمت أفضل مباراة لي هذا الصيف (في أستراليا) حتى الآن"، في الدور الرابع الأميركية أليسون ريسك الثامنة عشرة التي تغلبت على شريكة الأسترالية في زوجي السيدات الألمانية يوليا غورغيس 1-6 و7-6 (7-4) و6-2.

وتأهلت إلى الدور الرابع أيضاً وصيفة 2019 وبطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 التشيكية بترا كفيتوفا السابعة، وذلك بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-1 و6-2، لتواجه اليونانية ماريا ساكاري التي أقصت وصيفة فلاشينغ ميدوز لعام 2017 الأميركية أليسون ماديسون كيز العاشرة بالفوز عليها 6-4 و6-4.