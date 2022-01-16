وجاء في قرار المحكمة الصادر بالاجماع عن قضاتها الثلاثة "تأمر المحكمة برفض طلب" دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً.

واتخذ القرار عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي يسعى اللاعب الصربي للفوز بلقبها للمرة العاشرة.

وتابع دجوكوفيتش الذي سمح له بمغادرة مركز الاحتجاز الذي نقل إليه السبت، الجلسة عبر الانترنت من مكاتب محاميه في ملبورن.

ويستحيل نظرياً على اللاعب أن يطعن بقرار المحكمة وسيضطر إلى مغادرة أستراليا فورا مع ما قد يحمل ذلك من تداعيات على مسيرته الرياضية لاحقاً.

دجوكوفيتش يحترم القرار

ولاحقاً بعد صدور قرار المحكمة، أكد دجوكوفيتش عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة وتمنى التوفيق لبقية المشاركين.

وعبر "نولي" عن خيبة أمله الكبيرة من قرار المحكمة، لكنه أكد احترامه للقرار ونيته التعاون مع السلطات فيما يتعلق بمغادرته البلاد.

وفي معركة استمرت 11 يوماً واستحوذت اهتماماً عالمياً، بسبب عدم تلقيحه ضد كوفيد-19 وسلوكه في عملية دخوله إلى أستراليا، ألغيت تأشيرة دجوكوفيتش في مطار ملبورن، استعادها بعد قضية إجرائية قبل أن تلغى مرة ثانية من قبل وزير الهجرة.

أمضى أولى لياليه في مركز احتجاز سيء السمعة في ملبورن، وخاض تمارينه على ملاعب البطولة لعدة أيام بعد استعادة تأشيرته، ثم عاد إلى الحجز.

وتابع حامل لقب 20 بطولة كبرى "أنا غير مرتاح لأن تركيز الأسابيع الماضية انصب عليّ وآمل الآن في التمكن من التركيز على اللعبة والبطولة التي أحبّ".

ووصل دجوكوفيتش إلى ملبورن في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، بحثاً عن إحراز اللقب الـ21 في مسيرته الاحترافية، لينفرد بالرقم القياسي الذي يتشاركه راهناً مع غريميه الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

