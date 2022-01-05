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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

السلطات الأسترالية تقرّر ترحيل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش

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قرّرت السلطات الأسترالية ترحيل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش بعد إلغاء تأشيرته.

Reuters

وواجه دجوكوفيتش المصنّف أول عالميًا معضلة لدى وصوله إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعدما رفض مسؤولو حكومة ولاية فيكتوريا دعم طلب تأشيرة الدخول الخاص به.
 

نوفاك دجوكوفيتش بطولة استراليا المفتوحة السلطات الأسترالية
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