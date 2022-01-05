السلطات الأسترالية تقرّر ترحيل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش

وواجه دجوكوفيتش المصنّف أول عالميًا معضلة لدى وصوله إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعدما رفض مسؤولو حكومة ولاية فيكتوريا دعم طلب تأشيرة الدخول الخاص به.

