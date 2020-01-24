التونسية أنس جابر تمسح دموع فوزنياكي وتصنع تاريخاً للعرب في ملبورن

حجزت الأيقونة التونسية في عالم المضرب الناعم أنس جابر (25 عاماً) لنفسها مكانة ضمن أرشيف بطولة أستراليا العريق حيث ستبقى آخر لاعبة تغلبت على النجمة الدنماركية فوزنياكي (7-5 و3-6 و7-5) بحال عدم عودتها عن قرار الاعتزال يوماً ما.

كانت ابنة قصر هلال الساحلية التابعة لولاية المنستير، قد حققت أفضل نتائجها في رولان غاروس 2017 وفلاشينغ ميدوز 2019 حيث بلغت الدور الثالث.

لكن في مدينة ملبورن العاشقة للرياضة، تخطت أنس البريطانية جوهانا كونتا بمجموعتين في الدور الأول، ثم الفرنسية كارولين غارسيا بثلاث مجموعات، قبل التفوق الكبير على فوزنياكي، لتضرب موعداً في الدور الرابع مع وانغ، فحرمت التونسية والصينية سيرينا وفوزنياكي من مواجهة عاطفية.. والكثير من الدموع.

باحترام للاعبات الكبيرات، قالت جابر المشاركة للمرة الثالثة عشرة في البطولات الكبرى بعد فوزها: "أهنىء كارولاين على مسيرتها الرائعة. كان شرفاً لي وكنت محظوظة أن أتشارك الملعب معك اليوم. روحك القتالية ألهمتني دوماً وأتمنى لك اأفضل في الفصل المقبل من حياتك. سنفتقدك لكني واثقة من رؤيتك في الجوار".

وتابعت قبل أن تتوجه لمعانقة الدنماركية "أنا سعيدة جداً لبلوغ الدور الرابع. كنت متوترة قليلاً (لمواجهة فوزنياكي في مباراتها الأخيرة). لن أنتزع منها هذه اللحظة، وأتمنى أن نلتقي مجدداً لتوجّه لي بعض النصائح".

وكانت جابر، المصنفة 78 عالمياً راهناً، قدّمت مستويات رائعة في دورة إيستبورن الانكليزية في حزيران/يونيو الماضي عندما بلغت نصف النهائي قبل أن تنسحب بسبب الاصابة في كاحلها الايمن، كما بلغت نهائي دورة موسكو في تشرين الاول/اكتوبر 2018 حين حرمتها الروسية داريا كاستكينا من إحراز لقبها الإحترافي الأول.

بدأت جابر ممارسة كرة المضرب بعمر الثالثة وتوّجت بلقب رولان غاروس للشابات في 2011 بفوزها على البورتوريكة مونيكا بويغ، قبل أن تنقل الطفلة المشاغبة موهبتها إلى ساحة المحترفات وتحقق في 2017 أول فوز على لاعبة بين العشر الأوليات بتخطيها السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا.

دموع فوزنياكي واحترام أنس تلخّص حميمية الوداع الأخير

في عز عطائها قررت المصنفة اولى عالميا سابقا، حاملة لقب أستراليا في 2018 ووصيفة فلاشينغ ميدوز في 2009 و2014، توديع الملاعب بعمر التاسعة والعشرين، وهي تبكي متأثرة، قالت الدنماركية كارولاين فوزنياكي "أنا لا أبكي عادة، أعذروني".

أمضت "الشقراء السكوندنافية" 14 سنة في ملاعب الكرة الصفراء، أحرزت فيها ثلاثين لقبا وتربعت 71 اسبوعا على صدارة اللاعبات المحترفات بدء من 2010 حاصدة قرابة 35 مليون دولار اميركي كجوائز مالية.

لكن خلافا للاعبات تتمحور حياتهن داخل الملعب، عرفت فوزنياكي الكثير من المغامرات غير الرياضية خارجه.

هي ابنة مهاجرين بولنديين في الدنمارك، تريد التفرغ لحياتها التي شهدت منعطفا خطيرا في 2014. فبعدما وزعت بطاقات الدعوة لزفافها بنجم الغولف العالمي روري ماكلروي، جاءها اتصال مدو منه يبلغها بالانفصال دون ان يتحمل عناء لقائها.

أصيبت بالتهاب مفاصل أبقاها فترة طويلة سجينة سريرها، ولم توفر الإصابات ركبتها، كاحليها، ظهرها وكتفيها، لكن ذلك لم يمنعها أن تكون سفيرة لمكافحة مرضها الصعب.

اللاعبة التي تتحدث ثماني لغات وبدأت ممارسة كرة المضرب بعمر السابعة، طوت الصفحة العاطفية وارتبطت بنجم كرة السلة الأميركي ديفيد لي الصيف الماضي.

لمعت في زفافها صورة إشبينتها الأميركية سيرينا وليامس، التي صادف الخميس أيضاً خروجها من الدور الثالث في ملبورن أمام الصينية وانغ كيانغ.

بكت سيرينا (38 عاما) أيضاً وقالت: "لا تسألوني عن كارولاين لأنني سأبكي. سأشتاق إليها كثيرا.. هي من بين أفضل صديقاتي ونمضي وقتا كثيرا في حياتنا خارج الملاعب، لكني سافتقدها كثيرا في الملعب".

كانت الدموع عنوانا للصديقتين يوم الجمعة، فقالت أول دنماركية تعتلي صدارة تصنيف اللاعبات في العالم "ما حققته في الملاعب كان رائعاً... الدعم الذي حظيت به من والدي خلال تدريبي طيلة هذه الأعوام... هذه ذكريات ستبقى معي الى الأبد. صحيح أني أبكي، لكني سعيدة جدا".

وختمت فوزنياكي حديثها العاطفي: "حلمت في طفولتي أن أحرز لقباً في البطولات الكبرى وأن أصبح المصنفة أولى عالمياً. اعتقد الناس أنه ضرب من الجنون، فأنا آتية من بلد صغير. لكني قمت بذلك! عملت بجهد كل يوم... أنا فخورة بما أنجزته".