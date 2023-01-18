الأمريكي ماكدونالد يقصي نادال من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة

وتغلّب ماكدونالد على الإسباني المصنف الأول في البطولة في المجموعة الأولى 6-4 وفي الثانية 6-4 وفي الثالثة 7-5 ليجرّده من لقبه.

وتأثر ابن الـ36 عاماً بالأوجاع التي عانى منها في وركه على الأرجح، ما تسبب بتحقيقه أسوأ نتيجة في البطولات الكبرى منذ خروجه من الدور الأول للبطولة الأسترالية بالذات عام 2016.

وفتح هذا الخروج المبكر الباب أمام نوفاك دجوكوفيتش لمعادلة رقم نادال القياسي بعدد الألقاب الكبرى (22)، وذلك بعدما عاد الصربي الى البطولة الأسترالية هذا العام بعد غياب عن نسخة 2022 على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبعد خسارته المجموعة الأولى أمام ماكدونالد، ابن الـ27 عاماً المصنف 65 عالمياً، عانى نادال من الأوجاع خلال المجموعة الثانية وطلب وقتاً مستقطعاً طبياً للمعالجة قبل أن يواصل اللعب.

وبدا الإسباني منزعجاً تماماً من الأوجاع التي يعاني منها لكنه أكمل اللعب وخسر في النهاية اللقاء الذي استغرق ساعتين و32 دقيقة.

وأشاد ماكدونالد بعزيمة منافسه الإسباني الذي واصل اللعب رغم الأوجاع، قائلاً "إنه بطل مذهل. لم يكن ليستسلم مهما كان الوضع"، مضيفاً "حاولت التركيز على ما كنت أحاول القيام به لكنه نجح الى حد ما في إخراجي من وتيرتي ومع ذلك تمكنت في النهاية من حسم الأمور".