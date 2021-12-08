إدراج اسم دجوكوفيتش على لائحة المشاركين في بطولة أستراليا وغياب سيرينا

وحامت الشكوك حول مشاركة الصربي، الفائز بـ 20 لقباً كبيراً، في أستراليا التي تنطلق في كانون الثاني/يناير 2022، عقب رفضه الافصاح عما إذا كان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من عدمه.

وتفرض السلطات المحلية الأسترالية على جميع المسافرين إلى البلاد أن يكونوا قد تلقوا اللقاح للسماح لهم بدخول أراضيها.

وسبق إدراج اسم بطل أستراليا تسع مرات إعلان مشاركته مع منتخب بلاده في كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أي تي بي" في أستراليا مطلع العام المقبل.

وتتضمن تشكيلة المنتخب الصربي خمسة لاعبين سيدافعون عن ألوانه في كأس "أي تي بي" المقررة في سيدني بين الأوّل والتاسع من الشهر المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

وجاء إدراج اسم دجوكوفيتش في كأس "أي تي بي" تزامناً مع معلومات ذكرتها صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية استناداً الى رسالة اطلعت عليها، بأن منظمي البطولة الأسترالية سيسمحون بمشاركة اللاعبين واللاعبات غير الملقحين أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، لكن شرط تقديم تقرير طبي يعفيهم من اللقاح، أو أنهم أصيبوا بالفيروس بعد الحادي والثلاثين من تموز/يوليو 2021.

وفي وقت كان من المفترض أن تشارك سيرينا في البطولة التي تحمل لقبها 7 مرات آخرها في عام 2017، لم يتم إدراج اسمها على لائحة المشاركين.

وأكدت سيرينا، الفائزة بـ 23 لقباً في بطولات غراند سلام أنها لن تشارك كونها لا تشعر بأنها بأفضل أحوالها من الناحية البدنية.

وقالت الأميركية التي بلغت سن الأربعين في أيلول/سبتمبر "في حين أن هذا ليس قرارًا سهلاً على الإطلاق، فأنا لست في المكان الذي أحتاج أن أكون فيه جسديًا للمنافسة".

وتابعت "ملبورن هي إحدى المدن المفضلة لديّ التي أزورها وأتطلع إلى اللعب في كل عام. سأفتقد رؤية الجماهير، لكنني متحمسة للعودة والمنافسة على أعلى مستوى".