أوساكا وبارتي على المسار الصحيح

وأهدرت بارتي، أبرز المرشحات للفوز بأول لقب كبير على أرضها، شوطين فقط في طريقها لتخطي برونزيتي 6-1، 6-1.

وكانت الأسترالية المتوجة بلقبين كبيرين أهدرت شوطًا واحدًا في مباراتها الافتتاحية باكتساحها الأوكرانية ليزيا تسورنكو 6-صفر، 6-1.

واستعدت المتوجة بلقب ويمبلدون العام الماضي بطريقة مثالية لأولى البطولات الكبرى، بتحقيقها لقبي االفردي والزوجي في دورة أديلايد، ولم تخسر إرسالها في 48 شوطًا تواليًا خلال آخر خمس مباريات خاضتها.

وقالت بطلة رولان غاروس 2019 بعد الفوز عن إرسالها "أحاول دائمًا أن أستخدمه كسلاح. لست أفضل من يسدد الإرسالات ولكن أدرك أنه لدي تقنية جيدة وأدرك أنني إذا لعبت بالايقاع الصحيح واستخدمته بشكل فعال، سيكون سلاحًا لي".

وتلتقي بارتي الجمعة مع الإيطالية كاميلا جورجي (33 عالميًا) التي تفوقت على التشيكية تيريزا مارتينتشوفا 6-2، 7-6 (7/2). وفي حال فوزها، من المحتمل أن تواجه أوساكا في الدور الرابع، إذا تمكنت اليابانية مي تجاوز الاميركية أماندا أنيسيموفا التي أطاحت الاربعاء بالسويسرية بليندا بنتشيتش المتوجة بالذهبية الأولمبية العام الماضي في طوكيو بفوزها 6-2، 7-5.

قالت أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى "أخوض كل مباراة على حدة. الهدف بالنسبة لي أن أستمتع وأنا ممتنة لفريقي لأنني أشعر أننا نحقق ذلك الهدف".

وبعد موسم مضطرب واعتكافها لفترة بسبب وضعها الذهني ما أدى الى تراجعها في تصنيف المحترفات، وغيابها عن ويمبلدون وفلاشيغ ميدوز، تأمل أوساكا (24 عامًا) أن تذهب في ملبورن حتى النهاية وإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثالثة بعد 2019 و2021.

وواصلت الإسبانية باولا بادوسا التي ارتقت ثلاثة مراكز في تصنيف رابطة المحترفات لتحتل المرتبة السادسة، هي الأعلى في مسيرتها، نتائجها المميزة وعبرت إلى الدور الثالث على حساب الإيطالية الأخرى مارتينا تريفيزان المتأهلة من التصفيات 6-0، 6-3.

وقالت بادوسا المتوجة الأسبوع الماضي بدورة سيدني "لم تكن مباراة سهلة. كانت مباراة دقيقة ضد مارتينا. نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة. إنها مقاتلة. أنا سعيدة جدًا بالفوز اليوم".

وكانت اللاعبة المتوهجة مؤخرًا بعد تتويجها العام الماضي بدورة إنديان ويلز للألف نقطة، دخلت قائمة العشرين الاوليات في تشرين الاول/أكتوبر الفائت، علمًا أنها في الفترة ذاتها من العام الماضي، كانت في المرتبة 67.

وتأهلت أيضًا التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس على حساب الصينية تشيو وانغ 6-2، 6-3، والاوكرانية إيلينا سفيتولينا (17) بعد انسحاب الفرنسية هارموني تان عندما كانت الاولى متقدمة 6-3، 5-7، 5-1.

وعبرت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المتوجة بلقبين كبيرين، على حساب السويسرية جيل تيخمان 6-1، 6.

