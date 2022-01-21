أوساكا حاملة اللقب تودّع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثالث

وحسمت صاحبة الـ20 عاماً مباراتها مع أوساكا بصعوبة بالغة وبمجموعتين لواحدة 4-6 و6-3 و7-6 (10-5).

وتنازلت أوساكا عن لقب بطولة أستراليا أولى البطولات الأربع الكبرى، كما بددت الآمال بمواجهة البطلة المحلية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً والفائزة الجمعة على الإيطالية كاميلا جورجي 6-2 و6-3.

وبعد موسم مضطرب في 2021 واعتكافها لفترة بسبب وضعها الذهني ما أدى إلى تراجعها في تصنيف المحترفات إلى المركز الثالث عشر، كانت أوساكا (24 عاماً) تُمني النفس بالذهاب في ملبورن حتى النهاية وإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثالثة في مسيرتها لكن الحلم انتهى الجمعة على يد أنيسميوفا التي تبلغ الدور الرابع للمرة الثانية في ثالث مشاركة لها في أستراليا بعد عام 2019.



وحسمت الأميركية اللقاء في ساعتين و15 دقيقة، لتضرب موعداً في الدور المقبل مع بارتي التي واصلت حلمها بأن تصبح أوّل أسترالية تحرز اللقب منذ كريس أونيل عام 1978 وذلك بفوز سهل على جورجي في لقاء استغرق ساعة ودقيقة فقط.



وعلقت أنيسيموفا على انجازها الجمعة بالقول: "كنت أدرك بأنه عليّ التحلي بالقوة لكي أحظى بفرصة (الفوز)، الارتقاء بمستواي وأن أكون عدائية، أنا سعيدة تماماً لتمكني من فعل ذلك!".