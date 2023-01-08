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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تنطلق في 16  كانون الثاني / يناير الحالي اليوم الأحد انسحاب نعومي أوساكا البطلة مرتين دون الخوض في التفاصيل.

Reuters


وكان اسم اللاعبة اليابانية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً ضمن قائمة المشاركات في بطولة أستراليا المفتوحة، لكن لم يكن من المقرر أن تلعب أوساكا في البطولات الودية في أديليد وهوبارت مما أثار الشكوك بشأن مشاركتها في البطولة الكبرى على الملاعب الصلبة.  

وذكرت بطولة أستراليا المفتوحة عبر تويتر: "انسحبت نعومي أوساكا من بطولة أستراليا المفتوحة، سنفتقدها في البطولة. ديانا ياستريمسكا ستنتقل إلى القرعة الرئيسية".  

ولم تشارك أوساكا، بطلة ملبورن بارك عامي 2019 و2021، في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ انسحابها أمام البرازيلية بياتريس حداد مايا في الدور الثاني في بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو في سبتمبر بسبب المرض.

أوساكا بطولة استراليا المفتوحة
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