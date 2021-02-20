أوساكا تتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية في تاريخها

وفي مباراة سيطرت عليها اللاعبة اليابانية التي توجت بلقب ذات البطولة في عام 2019، تمكنت أوساكا من حسم المواجهة بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-4 و6-3.

ونجحت أوساكا (23 عاماً) في حصد 4 تتويجات في بطولات الغراند سلام، مرتين في أستراليا ومثلهما في بطولة أميركا المفتوحة (2018 و2020).

وتأهلت أوساكا إلى النهائي عقب تغلبها على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس بمجموعتين دون رد (6-3) و(6-4).

وأصبحت اليابانية أوّل لاعبة منذ اليوغوسلافية-الأميركية مونيكا سيليش (1990-1991) تفوز بأول أربع مباريات نهائية في بطولات الغراند سلام شاركت بها.

في المقابل، وصلت برايدي إلى المشهد الختامي عقب فوزها على التشيكية كارولينا موتشوفا بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 لتبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها.

وحققت برايدي، المصنفة 24 عالمياً، أفضل نتيجة في مشوارها، بعد أن بلغت نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 2020 وخسرت أمام أوساكا بالذات.

وكانت برايدي (25 عاماً)، الفائزة بلقب وحيد في مسيرتها الاحترافية، كبرت وهي تواجه أوساكا في دورات محلية للناشئات في فلوريدا، وقد وعدت نفسها بمنع خصمتها من فرض أسلوبها.

وسيطرت اللاعبة اليابانية على المباراة خصوصاً المجموعة الثانية، دون أن تقدم أفضل مستوياتها، لتحقق اللقب أمام ألوف الجماهير العائدة نسبياً إلى المدرجات بعد انتهاء فترة إغلاق ضمن البطولة دامت خمسة أيام خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

أما برايدي، فخاضت البطولة بعد أن خضعت عند وصولها إلى أستراليا لحجر صحي لمدة 14 يومًا، حيث لم تتمكن من الخروج من غرفتها للتدرب في حين حصل لاعبون ولاعبات آخرون على فرصة الخروج لبضع ساعات من أجل التمارين.

على ملعب رود ليفر أرينا، دخلت أوساكا المواجهة بعد سلسلة انتصارات متتالية تمتد منذ العام الماضي.

بدت أكثر ثقة وثباتاً في المجموعة الأولى من الخط الخلفي وعلى إرسالها، فكسرت إرسال خصمتها وتقدمت 3-1. لكن ردّ الأميركية جاء سريعاً بالكسر وعادلت 3-3.

استفادت برايدي من تقدّم نادر لأوساكا إلى الشبكة، فأرسلت كرة ساقطة جميلة فوقها لتحصل على فرصة كسر الإرسال، لكن اليابانية صمدت وتقدمت 5-4.

وأهدرت برايدي فرصة سانحة على إرسالها أمام الشبكة، لتقلب اليابانية الأمور وتحسم المجموعة 6-4.

نسجت أوساكا على المنوال عينه مطلع المجموعة الثانية، فكسرت باكراً وتقدمت 2-صفر.

وخلافاً للمجموعة الأولى، بدت المواجهة من طرف واحد مع أخطاء متزايدة من برايدي وأفضلية لأوساكا التي رفعت تقدمها إلى 4-صفر.

حفظت برايدي ماء وجهها بكسر إرسال أوساكا (1-4) مستفيدة من لياقتها البدنية العالية ودفاعها الجيد، ثم 2-4، لكن اليابانية أحكمت قبضتها وحسمت المجموعة 6-3 والبطولة.

