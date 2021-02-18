أوساكا تتخطى عقبة سيرينا وتصعد لنهائي بطولة أستراليا

وهذا هو النهائي الرابع لأوساكا في البطولات الأربع الكبرى علماً أنها فازت بالثلاثة نهائيات السابقة في بطولة أستراليا المفتوحة تحديداً عام 2019 وبطولة أميركا المفتوحة عامي 2018 و2020.

وبدأت سيرينا وليامس المباراة بشكل جيد وتمكنت من كسر إرسال ناومي أوساكا في أول أشواط المجموعة الأولى، قبل أن تسيطر اللاعبة اليابانية تماماً وتضرب بقوة لتفوز بخمسة أشواط متتالية لتصبح النتيجة (5-2).

ورغم محاولات سيرينا الاستفاقة وعدم التفريط بسهولة في أول مجموعات المواجهة إلا أن اليابانية الشابة فرضت قوتها وبسطت سيطرتها تماماً لتتمكن من حسم المجموعة الأولى لصالحها (6-3).

وبدأت أوساكا المجموعة الثانية متفوقة أيضاً وتمكنت من كسر إرسال سيرينا وهو ما منحها انطلاقة قوية (2-0) ثم التقدم بثلاثة أشواط لشوط، ثم (4-2) وعقب ذلك تحسن أداء سيرينا في أشواط إرسالها ثم تمكنت من كسر ارسال ناومي للمرة الأولى في المجموعة الثانية لتتعادل (4-4) إلا أنها عادت وانهارت مجدداً فخسرت شوطين متتاليين وبالتالي المجموعة الثانية (6-4) لتستطيع أوساكا المضي قدماً والتواجد في نهائي البطولة.

وكانت هذه هي المواجهة الرابعة بين اللاعبين حيث تغلبت سيرينا في مباراة واحدة فقط سابقاً على أوساكا وكانت في ربع نهائي بطولة تورونتو عام 2019 بمجموعتين دون رد مقابل فوزين لأوساكا أولهما كان في بطولة ميامي عام 2018 بمجموعتين دون رد والثاني والأهم كان في نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2018 بمجموعتين دون رد أيضاً.