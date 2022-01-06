أستراليا توافق على تأجيل ترحيل دجوكوفيتش

وفي مواجهة طعن قانوني من النجم الصربي، قال المحامي كريستوفر تران إن أستراليا لا تخطط لترحيله قبل الجلسة النهائية للمحكمة والمقرر عقدها يوم الإثنين.



وكان دجوكوفيتش وصل إلى مطار ملبورن الأربعاء تمهيداً لمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام والتي يحمل لقبها تسع مرات.

وتقدم "دجوكو" الخميس باستئناف ضد قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته وطرده من البلاد، في حلقة جديدة في ملحمة تحولت إلى حادث دبلوماسي.



وبحسب مصدر قضائي، فإن قاضي ملبورن أنتوني كيلي كان من المقرر أن ينظر الخميس الساعة 4:00 مساء (05:00 بتوقيت غرينيتش) بطلب الصربي المحتجز من قبل خدمات الهجرة في ملبورن منذ وصوله مساء الأربعاء بنية المشاركة في البطولة الأسترالية التي تنطلق في 17 كانون الثاني/يناير الحالي، في سعيه للقب عاشر والـ 21 الكبير في مسيرته.



وكان دجوكوفيتش أعلن توجهه إلى ملبورن على حسابه على "إنستاغرام" الثلاثاء للدفاع عن لقبه بطلاً تسع مرات لبطولة أستراليا، غير أن الصربي عارض التطعيم الإجباري وما زالت الشكوك تحوم حول تلقيه اللقاح من عدمه.



وضمن السياق ذاته، تعاطف الإسباني رافايل نادل مع منافسه اللدود، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يتوجب على دجوكوفيتش تحمل تبعات عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وأصيب "الماتادور" بالفيروس الشهر الماضي وقال إنه يؤمن بشدة بالتطعيم لوقف جائحة "كثير من الناس يموتون بسببها".



وأردف متحدثاً عن دجوكوفيتش "لقد اتخذ قراراته بنفسه، والجميع أحرار في اتخاذ قراراتهم، ولكن هناك بعض العواقب"، مضيفاً "بالطبع لا أحب الوضع الذي يحدث. أشعر بالأسف تجاهه بطريقة ما. لكن في الوقت نفسه، كان على علم بالظروف منذ شهور طويلة، لذلك اتخذ قراره".

ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار السلطات الأسترالية بترحيل دجوكوفيتش بعد إلغاء تأشيرته.

وقال مسؤولون حدوديون في بيان بالأمس إنّ أستراليا ألغت تأشيرة دخول دجوكوفيتش المصنف أوّل عالميًا الخميس بعد أن تعذّر عليه تلبية متطلبات الدخول الصارمة.

وقالت قوّة الحدود الأسترالية "للوافدين غير المواطنين الذين لا يحملون تأشيرة سارية عند الدخول أو الذين ألغيت تأشيراتهم سيتم احتجازهم وإبعادهم من أستراليا".

وكان دجوكوفيتش توجه إلى ملبورن لخوض بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام للعام الحالي.

واتهم رئيس صربيا الحكومة الأسترالية بـ "إساءة معاملة" نوفاك دجوكوفيتش.

وقال الرئيس ألكسندر فوتشيتش على إنستغرام إنّه تحدث مع دجوكوفيتش عبر الهاتف وأعلمه أنّ "صربيا بأكملها معه وأن سلطات البلاد تتخذ جميع الإجراءات من أجل إنهاء إساءة معاملة أفضل لاعب تنس في العالم في أقرب وقت ممكن".