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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

أزارينكا متحمسة لخوض غمار بطولة أستراليا المفتوحة

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تشعر لاعبة روسيا البيضاء المخضرمة فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا بحماس بالغ قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس رغم قضائها 14 يوما في الحجر الصحي استعدادا للبطولة الكبرى الأولى في الموسم.

AFP

وفازت أزارينكا بلقبيها الكبيرين في ملاعب ملبورن بارك في عامي 2012 و2013 ثم توجت بأول لقب منذ 2016 في بطولة وسترن آند ساذرن في أغسطس/آب الماضي عندما انسحبت منافستها اليابانية ناومي أوساكا من المباراة النهائية بسبب الإصابة.  

وفي سبتمبر/أيلول التالي خسرت أزارينكا أمام أوساكا في نهائي أميركا المفتوحة ثم خسرت في نهائي أوسترافا المفتوحة أمام أرينا سابالينكا في أكتوبر/تشرين الأول.  

وأطلقت أزارينكا (31 عاما) منصة للصحة النفسية مؤخرا وقالت إن عودتها إلى سابق لياقتها وتألقها سريعا لم يدهشها.

وأضافت "لم يدهشني الأمر. لكني شعرت بسعادة لنجاحي في هذا الجانب. والآن حماسي يتزايد بصورة مستمرة".  

وتعرضت مسيرة أزارينكا لبعض المتاعب بسبب إصابة في القدم في 2014 ثم غابت بسبب ولادة طفلها في 2016-2017 قبل أن تنفصل عن شريكها وتدخل معه في قضية حضانة الطفل ليو التي حسمت في 2018.  

لكنها تقول إنها تستمتع بالتنس والحياة أكثر من أي وقت مضى الآن.  وأردفت "وهذا لا يقدر بثمن بالنسبة لي".  

              

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