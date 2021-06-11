يورو 2020: مجموعة خامسة عنوانها التشويق من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 10:55 3:47 دقيقة ستكون منافساتُ المجموعةِ الخامسة في بطولةِ أمم أوروبا "يورو 2020" غاية في الإثارةِ والتشويق، وحَسْمُ التأهّل فيها قد يكون في آخر جولةٍ من دور المجموعات. تقارير إخبارية المنتخب السويدي المنتخب البولندي المنتخب السلوفاكي المنتخب الإسباني -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة "دربي" قوي بين تونس والجزائر 2:45 دقيقة مباراة تحت أصوات القذائف والقصف 0:42 دقيقة بوغبا: "المنتخب أصبح أقوى بقدوم بنزيمة" 3:47 دقيقة يورو 2020: مجموعة خامسة عنوانها التشويق 4:29 دقيقة تعرف على آخر أخبار "يورو 2020" 2:42 دقيقة تركيا وإيطاليا في افتتاح "يورو 2020" 0:40 دقيقة موافقة رسمية على إقامة كوبا أميركا في البرازيل 1:09 دقيقة مدرب منتخب تركيا: "سنحاول الظهور بشكل جيد" 0:53 دقيقة كرايتشيكوفا تتخطّى ساكاري وتبلغ النهائي 0:40 دقيقة جائزة أفضل مدافع من نصيب الفرنسي غوبير