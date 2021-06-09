يورو 2020 - المجموعة الرابعة محط الأنظار من قبل beIN SPORTS June 9, 2021 19:56 2:53 دقيقة ستشهد المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا 2020 إثارة بالغة بوجود منتخبات كبيرة ذاع صيتها على المستويين القاري والعالمي، فهي تضم منتخبات كرواتيا وإنكلترا بالإضافة إلى جمهورية التشيك واسكتلندا. تقارير إخبارية بطولة أمم أوروبا إنكلترا كرواتيا اسكتلندا جمهورية التشيك -آخر الفيديوهات 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020 2:16 دقيقة آخر مستجدات استعدادات إيطاليا لـ"يورو 2020" 4:45 دقيقة آخر مستجدات إصابة نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة 3:40 دقيقة حصيلة تحضيرات هولندا لـ"يورو 2020" 3:19 دقيقة آخر أخبار "لا روخا" قبل خوض منافسات "يورو 2020" 2:53 دقيقة يورو 2020 - المجموعة الرابعة محط الأنظار 0:43 دقيقة نادال يتخطّى شفارتسمان ويبلغ نصف النهائي 2:11 دقيقة تعيين "هيويت" رئيسة للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 0:49 دقيقة الأندية الإنكليزية المنسحبة من "السوبر ليغ" تعتذر! 9:01 دقيقة هالاند: "مونديال قطر سيكون مميّزاً"