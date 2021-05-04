وقال الاتحاد القاري في بيان بأنه قام بهذه الخطوة "من أجل التخفيف من مخاوف المنتخبات في ما يتعلق بنقص اللاعبين المتاحين في بعض المباريات جراء إمكانية الاصابة بجائحة كوفيد-19 وبالتالي الاضطرار إلى الحجر الصحي".

واشار يويفا في المقابل إلى انه سيسمح فقط لـ23 فقط التواجد في ورقة المباراة.

وكان بعض مدربي المنتخبات الوطني، لاسيما إيطاليا (روبرتو مانشيني) وبلجيكا (الإسباني روبرتو مارتينيس) وفرنسا بطلة العالم (ديدييه ديشان)، طالب برفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة، وذلك لمنح الفرق المزيد من الخيارات بسبب إمكانية تعرض اللاعبين للاصابة بفيروس كورونا.

ويملك مدربو المنتخبات حتى الأول من حزيران/يونيو لتقديم اللوائح الرسمية، لكن بين هذا التاريخ وموعد اول مباراة يستطيعون استبدال أي لاعب بآخر بحرية في حال "الاصابة أو الامراض الجدية". ولتوضيح النقطة الاخيرة، قال الاتحاد في بيان "اللاعبون الذين يخضعون لفحص ايجابي بكوفيد-19، او الذين يخضعون للعزل الصحي في حال التخالط، يدخلون ضمن فئة +الامراض الجدية+".

في المقابل، يمكن تبديل حراس المرمى قبل كل مباراة "في حال عدم القدرة الجسدية حتى لو كان حارس او اثنان متاحين".