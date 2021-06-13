وقال الاتحاد في تغريدة على تويتر "تحدثنا هذا الصباح إلى كريستيان إريكسن، الذي أرسل تحياته إلى زملائه في المنتخب. حالته مستقرة، وما زال يرقد في المستشفى لمزيد من الفحوصات".

ولفت الاتحاد إلى أن المنتخب والموظفين "تلقوا المساعدة من فريق الأزمات وسيواصلون تواجدهم هناك لبعضهم البعض بعد حادثة الأمس".

وسقط إريكسن (29 عاماً)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله بعدما تدخل فريق إسعاف طبي محاولاً إنعاشه وتقديم تدليك قلبي له.

ويعد نحو 15 دقيقة من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم اخراج اللاعب على حمالة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدانمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق.



وتوقفت المباراة الأولى التي جمعت بين الجارين الاسكنيدنافيين بعد سقوط إريكسن، واستؤنفت بعد ساعة ونصف، بعد أنباء من قبل الاتحادين الأوروبي والدنماركي عن استقرار الحالة الصحية للاعب واستعادة وعيه، وانتهت بفوز فنلندا 1-0.

وألغي المؤتمر الصحافي الذي كان مرتقباً الأحد للاتحاد الدنماركي، كما تم تأجيل حصة تدريبية للمنتخب إلى أجل غير مسمى، بحسب ما أفادت قناة "تي في 2".