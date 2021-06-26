يورو 2020: أسماء لفتت الأنظار في دور المجموعات من قبل beIN SPORTS June 26, 2021 11:30 2:04 دقيقة أسفرت مباريات دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا 2020 عن تألق بعض الأسماء التي لم تكن تحت المجهر قبل بداية المنافسات. أسماء ساهمت بشكل مباشر في تأهل منتخبات بلدانهم إلى ثمن نهائي المسابقة الأوروبية. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 2:16 دقيقة "التدارك" شعار الوداد أمام كايزر تشيفس 0:56 دقيقة مقابلة حصرية مع أسطورة حراسة المرمى دينو زوف 2:28 دقيقة ويلز تواجه الدنمارك في مفتتح مباريات ثمن النهائي 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيطاليا والنمسا 3:13 دقيقة مباراة إيطاليا والنمسا - التغطية الخاصة 2:04 دقيقة يورو 2020: أسماء لفتت الأنظار في دور المجموعات 3:10 دقيقة مباراة الأهلي والترجي - التغطية الخاصة 0:43 دقيقة طواف فرنسا على أهبة الانطلاق 2:09 دقيقة ماذا قال المطوع عن إنجازه العالمي ؟ 0:46 دقيقة اللائحة النهائية لمنتخبات كأس العرب FIFA قطر 2021™