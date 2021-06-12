وبينما يعول التنانين على مُهاجمهم غاريث بايل للظفر بالنقاط الثلاث، يركز السويسريون على عناصرِ الخبرة لديهم من أجل تحقيق الانتصار.

وتأتيكم المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 1.