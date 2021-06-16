قطعت ويلز خطوة كبيرة نحو التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا 2020 "يورو 2020" لكرة القدم بعدما سجل آرون رامسي وكونور روبرتس في الفوز 2-صفر على تركيا في المرحلة الثانية من المجموعة الأولى على استاد باكو الأولمبي اليوم الأربعاء.

وفشل رامسي في تسجيل فرصتين سهلتين في الشوط الأول، لكنه أحرز هدفا قبل الاستراحة بقليل (42) بعدما استقبل بصدره تمريرة طويلة من غاريث بايل ثم سدّد بهدوء من مدى قريب داخل المرمى.

وكان بوسع ويلز تسجيل الهدف الثاني بعد مرور ساعة من اللعب (61) عندما تعرّض بايل لخطأ من زكي شيليك على حافة المنطقة ليحصل على ركلة جزاء لكن قائد ويلز أطاح بالكرة عاليا.

وسجلت ويلز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+5) بعد ركلة ركنية، حيث حصل بايل على الكرة وتوغّل بسرعة بجانب خط المرمى قبل أن يمرّر إلى زميله روبرتس الذي سجّل من مدى قريب في شباك أورجان شاكر ليضمن الانتصار في اللحظات الأخيرة.

ورفعت ويلز رصيدها إلى 4 نقاط في حين واصلت تركيا رحلة البحث عن أولى نقاطها في المجموعة الأولى.