تجاوزت هولندا اختبارها الأول في يورو 2020 بفوزها على ضيفتها أوكرانيا 3-2 الأحد في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وسجّل لمنتخب هولندا كل من فينالدوم وفيغهورست ودومفريس (52 و58 و85) بينما سجّل يارمولينكو وياريمشوك لمنتخب أوكرانيا (75 و79).

وبهدفه الدولي الأوّل على الإطلاق، جنّب دنزل دومفريس المنتخب الهولندي عودة محبطة إلى البطولات الكبرى بعد مباراة فرط فيها "البرتقالي" بالتقدم بهدفين نظيفين الأحد على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام.



ونجح "البرتقالي" الأحد في اختباره الأول بعد العودة، ليخرج منتصراً من مواجهته الأولى مع نظيره الأوكراني على صعيد البطولات.



وبدا الهولنديون في طريقهم لفوز كبير حين تقدموا بهدفي القائد جيورجينيو فينالدوم (52) وفوت فيغهورست (58)، إلا أنّ أندري يارمولينكو (75) ورومان ياريمشوك (79) أعادا أوكرانيا الى المباراة، قبل أن يقول دومفريس كلمته في الدقيقة 85، ليسجل ظهير أيندهوفن البالغ 25 عاماً هدفه الدولي الأوّل في مباراته العشرين بقميص "البرتقالي".



وخرجت هولندا من الجولة الأولى في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف خصمتها المقبلة النمسا التي فازت بدورها على الوافدة الجديدة مقدونيا الشمالية 3-1 في بوخارست.

بداية نارية من دون فعالية



وعرف المنتخب الأوكراني كيف يتعامل مع الضغط الهولندي ثم بدأ يشق طريقه نحو الأمام لكن من دون تهديد فعلي لمرمى الهولنديين باستثناء محاولة من يارمولينكو بعد مجهود فردي صدها الحارس ستيكيلنبورغ (30)، قبل أن يرد رجال دي بور بمحاولتين للقائد فينالدوم (39) ورأسية لدومفريس (40) تألق بوشتشان في صدهما.



"البرتقالي" يضرب بقوة في الشوط الثاني



لكن حارس دينامو كييف انحنى في مستهل الشوط الثاني بتسديدة قوية محكمة من مشارف المنطقة لفينالدوم إلى الشباك الخالية بعدما سقطت الكرة أمامه إثر تدخل لبوشتشان لاعتراض كرة عرضية من دمّفريس باتجاه ديباي (52).



ولم ينتظر الهولنديون طويلاً لإضافة الثاني إثر توغل لدمّفريس على الجهة اليمنى وصلت على إثره الكرة إلى فيغهورست بعدما ارتدت إليه من الدفاع، فسددها من مسافة قريبة للتحول من قدم بوشتشان إلى الشباك (58).



لكن أوكرانيا عادت إلى الأجواء بهدف رائع ليارمولينكو الذي أطلق كرة مقوسة محكمة من خارج المنطقة إلى سقف الشباك (75)، قبل أن تكتمل العودة بهدف التعادل في الدقيقة 79 بكرة رأسية لرومان ياريمشوك إثر ركلة حرة نفذها روسلان مالينوفسكي.



إلا أن دومفريس قال كلمته في النهاية بكرة رأسية إثر عرضية من البديل نايثن أكي (85)، مانحاً بلاده النقاط الثلاث.