هل تعرف من المثل الأعلى لكريم بنزيمة؟ من قبل beIN SPORTS June 13, 2021 11:11 1:10 دقيقة قال نجم المنتخب الفرنسي وفريق ريال مدريد كريم بنزيمة إن دوره لا يقتصر على تسجيل الأهداف فحسب بل يمتد إلى المساهمة في صنع وبناء اللعب، مؤكداً أن مثله الأعلى منذ الصغر هو البرازيلي رونالدو. مقابلات يورو 2020 منتخب فرنسا كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 3:23 دقيقة كتيبة دي بور تطمح إلى ظهور جيد ضد أوكرانيا 1:54 دقيقة الاتحاد الدانماركي يكشف الحالة الصحية لإريكسن 3:25 دقيقة مباراة إنكلترا وكرواتيا - التغطية الخاصة 0:37 دقيقة الأرجنتين تتابع استعداداتها لكوبا أميركا 1:10 دقيقة بنزيمة: دوري لا يقتصر فقط على تسجيل الأهداف 0:52 دقيقة لوكاكو متضامن مع إريكسن 1:08 دقيقة حارس منتخب فنلندا: "الأطباء هم الأبطال" 4:05 دقيقة توضيح طبي بشأن ما حدث مع إريكسن 2:37 دقيقة بلجيكا تحقق فوزاً منطقياً وسهلاً على روسيا 1:57 دقيقة آثار المدينة القديمة لباكو تحكي روايتها للزوار