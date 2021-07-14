وسجل شيك الهدف الجميل في الدقيقة 52 من المباراة التي جرت على ملعب هامبدن بارك، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة والتي انتهت بفوز جمهورية التشيك على اسكتلندا بهدفين نظيفين.

واستغل شيك تقدم حارس مرمى منتخب اسكتلندا ديفيد مارشال ليسدد الكرة من بعد خط نصف الملعب، مضيفاً هدف بلاده الثاني.

وصوّت ما يقرب من 800 ألف شخص على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاختيار أجمل هدف في اليورو، وجاء هدف الفرنسي بول بوغبا في مرمى سويسرا في المركز الثاني، فيما احتل هدف الكرواتي لوكا مودريتش في مرمى اسكتلندا المركز الثالث.