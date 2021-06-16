هدف المنتخب الكرواتي .. اجتياز دور المجموعات من قبل beIN SPORTS June 16, 2021 13:05 1:02 دقيقة قال مدربُ المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش، إن الهدف المُسّطر في بطولةِ أمم أوروبا، هو اجتياز دور المجموعات، بعدها ستَرتَسِمُ معالمُ منافسة أخرى، مؤكداً أن التأهلَ يبقى الأولوية َ قبل التفكير في أيِّ شيءٍ آخر. مقابلات يورو 2020 بطولة أمم أوروبا زلاتكو داليتش منتخب كرواتيا -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة الأهلي يطالب بحضور الجماهير عندما يستضيف الترجي 1:02 دقيقة هدف المنتخب الكرواتي .. اجتياز دور المجموعات 3:20 دقيقة أبرز ظواهر وأرقام الجولة الأولى من يورو 2020 3:27 دقيقة روسيا تبحث عن التعويض وفنلندا تسعى لمواصلة التألق 3:09 دقيقة المنتخب التركي يسعى لتصحيح المسار 3:24 دقيقة مباراة إيطاليا وسويسرا - التغطية الخاصة 2:58 دقيقة فرنسا تبرهن على قوتها وتتخطى عقبة ألمانيا بنجاح 1:24 دقيقة رابيو: "قاتلنا وحسمنا المباراة" 1:21 دقيقة ديشان: "قدّمنا مباراة كبيرة" 0:37 دقيقة هزيمة مخيبة للمنتخب الأردني