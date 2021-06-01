هازار بحالة نفسية جيدة قبل انطلاق اليورو من قبل beIN SPORTS June 1, 2021 18:26 0:47 دقيقة أكد لاعب ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، إيدين هازار، أنه بحالة نفسية جيدة قبل انطلاق بطولة أوروبا 2020 رغم عدم تقديمه الأداء المتوقع مع نادي العاصمة الإسبانية خلال الموسم المنقضي. تقارير إخبارية إدين هازار يورو 2020 بطولة أمم أوروبا منتخب بلجيكا -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة تطعيم لاعبي بلجيكا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا 0:32 دقيقة ماذا قال وديع الجريء عن كأس العرب FIFA قطر 2021™ ؟ 0:47 دقيقة هازار بحالة نفسية جيدة قبل انطلاق اليورو 0:56 دقيقة رونالد دي بور سفيراً لبرنامج "إرث قطر" 0:52 دقيقة قطر تنضم رسمياً للاتحاد الدولي للبادل 1:03 دقيقة أُنس جابر تبلغ الدور الثاني من بطولة رولان غاروس 0:35 دقيقة انسحاب غرينوود من تشكيلة إنكلترا 0:51 دقيقة غودين: نسعى للقب بغض النظر عن مكان إقامة البطولة 3:30 دقيقة موسم مميز لكانتي اختتمه برفع أمجد الكؤوس 1:01 دقيقة تقارير تتحدث عن إمكانية عودة أنشيلوتي إلى ريال