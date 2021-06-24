نشيد إيطاليا...حافز للاعبي "الأتزوري" من قبل beIN SPORTS June 24, 2021 21:19 2:13 دقيقة في بداية كل مباراة، يردّد المنتخب الإيطالي وجماهيره النشيد الوطني بطريقة استثنائية وبأعلى صوت، كي يزيد ذلك من حماس اللاعبين والأنصار. تقارير إخبارية يورو 2020 إيطاليا بطولة أمم أوروبا المنتخب الإيطالي -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 2:13 دقيقة نشيد إيطاليا...حافز للاعبي "الأتزوري" 1:10 دقيقة فلسطين تبلغ نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:17 دقيقة يورو 2020: دور المجموعات...بين النجاحات والإخفاقات 3:29 دقيقة أهداف اليوم الثالث عشر من بطولة أمم أوروبا 2020 0:46 دقيقة موراي يؤكد مشاركته في أولمبياد طوكيو 2:47 دقيقة ملعب "هامبدن بارك"...تاريخ حافل بالمواجهات المثيرة 1:50 دقيقة دينيس زكريا يلفت الأنظار مع المنتخب السويسري 0:46 دقيقة فاينالدوم: "لا يجب الاستهانة بأي منتخب في اليورو" 3:45 دقيقة الطواحين الهوائية…إرث تاريخي للمجتمع الهولندي