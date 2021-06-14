وأضاف شيك إنه وزملائه في المنتخب التشيكي تمكنوا من تجاوز الضغوط التي وضعتها عليهم الجماهير الأسكتلندية التي شجعت منتخب بلادها بحرارة.

وتحدث شيك عن هدفيه في اللقاء موضحاً أن هدفه الأول هو هدف نموذجي اعتمد على تمركزه الجيد أما الهدف الثاني فأكد أنه جاء نتيجة لمتابعة حارس مرمى المنتخب الأسكتلندي في الشوط الأول وبناء على ذلك استغل تقدمه وصوب الكرة مباشرة تجاه المرمى.

يوم الأرقام القياسية لشيك