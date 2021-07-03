موقعة مرتقبة بين التشيك والدنمارك من قبل beIN SPORTS July 3, 2021 11:10 3:23 دقيقة تستمر مباريات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 عندما يلتقي منتخبا التشيك والدنمارك على ملعب باكو الأولمبي في مواجهة حماسية من أجل حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا التشيك الدنمارك -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة حوار حصري مع آشلي كول 3:23 دقيقة موقعة مرتقبة بين التشيك والدنمارك 3:13 دقيقة إنكلترا تنشد تجاوز عقبة أوكرانيا 3:13 دقيقة مباراة إنكلترا وأوكرانيا - التغطية الخاصة 3:35 دقيقة يورو 2020: إصابة الإيطالي سبيناتسولا في وتر أخيل 0:58 دقيقة لوكاس باكيتا: نسير خطوة بخطوة وعلينا مواصلة العمل 1:04 دقيقة كلاوديو برافو: لعبنا مباراة تنافسية 1:40 دقيقة نيمار: كانت تجربة صعبة لكننا استفدنا منها 3:12 دقيقة البرازيل تهزم تشيلي وتتأهل إلى المربع الذهبي 6:16 دقيقة بيرو تتخطى باراغواي وتبلغ نصف النهائي