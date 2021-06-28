مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا

البث المباشر لمباراة كرواتيا وإسبانيا اليوم الإثنين 28 يونيو انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة كرواتيا وإسبانيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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