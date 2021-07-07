مشاهدة مباراة إنكلترا والدنمارك في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إنكلترا والدنمارك؟

يتأهب المنتخب الإنكليزي لمواجهة نظيره الدنماركي في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2020، في مواجهة يمكن أن تكون تاريخية لمنتخب الأسود الثلاثة إذ أن الفوز بها يعني أنها المرة الأولى التي تتأهل فيها إنكلترا لنهائي بطولة أوروبا منذ انطلاق منافساتها عام 1960 كما أنها ستكون المرة الأولى التي يتواجد فيها المنتخب الإنكليزي في أي نهائي كبير منذ عام 1966 عندما صعد إلى نهائي كأس العالم وتمكن وقتها من حسم اللقب بفوزه على منتخب ألمانيا الغربية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المباراة سيحتضنها "بيت" المنتخب الإنكليزي الأول ملعب ويمبلي المتوقع أن يكون كامل العدد، وعلى عكس المتوقع فإن المنتخب الدنماركي لن يكون صيداً سهلاً في المباراة لعدة أسباب أولها هو التألق الكبير والمستوى الرائع الذي قدمه في "يورو 2020" وتحديداً منذ أن فاز على روسيا (4-1) في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وعقب صعوده إلى ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، اكتسح المنتخب الدنماركي نظيره الويلزي برباعية نظيفة قبل أن يتفوق على المنتخب التشيكي القوي (2-1) في ربع النهائي.

المثير أن المنتخب الدنماركي يعد عقدة المنتخب الإنكليزي مؤخراً إذ أن إنكلترا فازت مرة وحيدة على الدنمارك في آخر 6 مواجهات (تعادلت في 3 مباريات وخسرت مباراتين) وآخر فوز لمنتخب الأسود الثلاثة على المنتخب الاسكندنافي كان مونديال 2002 بثلاثية نظيفة.



مباراة إنكلترا والدنمارك – معلومات البث المباشر

• موعد البث المباشر لمباراة إنكلترا والدنمارك سيكون اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• المباراة ستكون مذاعة في بث مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS MAX 1.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إنكلترا والدنمارك بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إنكلترا والدنمارك أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.