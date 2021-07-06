مشاهدة مباراة إيطاليا وإسبانيا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا وإسبانيا؟

وصلت بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" إلى مراحلها النهائية حيث سينطلق الدور نصف النهائي بقمة من العيار الثقيل بين إيطاليا وإسبانيا في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات سيستقبلها ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

المباراة تعد إعادة لنهائي يورو 2012 والذي كان بين المنتخبين الكبيرين وانتهى بفوز كاسح لإسبانيا برباعية نظيفة، علماً أن المنتخب الإيطالي ثأر من هذه الخسارة عندما تفوق على إسبانيا في ثمن نهائي يورو 2016 بهدفين دون رد.

مباراة إيطاليا وإسبانيا على جميع الأصعدة الفنية تعد مواجهة بين اثنين من أفضل منتخبات اليورو الحالي فالمنتخب الإيطالي هو الأكثر تحقيقا للانتصارات برصيد 5 انتصارات بنسبة 100%.

أما المنتخب الإسباني فهو الأكثر إحرازا للأهداف في بطولة أمم أوروبا الحالية برصيد 12 هدفاً متقدماً بفارق هدف على المنتخب الإيطالي كذلك فإن المنتخبين هما الأكثر في المحاولات الهجومية على المرمى من بين كل منتخبات البطولة إذ قام لاعبو المنتخب الإسباني بـ95 محاولة على المرمى مقابل 101 محاولة للاعبي الأتزوري.

كل هذه الأسباب جعلت من مواجهة إيطاليا وإسبانيا المرتقبة واحدة من أقوى صدامات يورو 2020 الحالي.

مباراة إيطاليا وإسبانيا – معلومات البث المباشر

• موعد البث المباشر لمباراة إيطاليا وإسبانيا سيكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• المباراة ستكون مذاعة في بث مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS MAX 1.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إيطاليا وإسبانيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إيطاليا وإسبانيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

