

مباراة إنكلترا وأوكرانيا بث مباشر

مشاهدة مباراة إنكلترا وأوكرانيا

مشاهدة مباراة إنكلترا وأوكرانيا متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة إنكلترا وأوكرانيا تأتي ضمن الدور ربع النهائي من منافسات بطولة أمم أوروبا 2020.

ويسعى المنتخب الإنكليزي إلى مواصلة مشواره المحترم في البطولة من خلال بلوغ نصف النهائي الذي سيجرى على ملعب ويمبلي في لندن على غرار نهائي المسابقة القارية وهو ما يشكّل حافزاً لزملاء هاري كاين.

في المقابل لن تكون أوكرانيا صيداً يسيراً للإنكليز وستعمل على إحداث المفاجأة وبلوغ المربع الذهبي لـ"يورو 2020".

موعد مباراة إنكلترا وأوكرانيا سيكون اليوم السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS MAX 1.

مشاهدة مباراة إنكلترا وأوكرانيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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