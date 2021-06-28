مباراة فرنسا وسويسرا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة فرنسا وسويسرا بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

موعد مباراة فرنسا وسويسرا

البث المباشر لمباراة فرنسا وسويسرا اليوم الإثنين 28 يونيو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة فرنسا وسويسرا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

مشاهدة مباراة فرنسا وسويسرا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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