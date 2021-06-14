مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد؟

مباراة إسبانيا والسويد - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 72 – إسبانيا تسيطر على مجريات اللعب بفضل تحركات البديل بابلو سارابيا وأولمو إلا أن سيطرة إسبانيا تفتقر للحسم، على الجانب الآخر، التمركز الجيد للاعبي المنتخب السويدي المتمرسين دفاعياً بقيادة لينديلوف ودانيلسون سهلت عليهم إفساد الهجمات الإسبانية.

الدقيقة 60 – أغرب فرص المباراة .. السويد كادت أن تسجل الهدف الأول إيزاك فعل كل شيء، سيطر على الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى المهاجم المخضرم ماركوس بيرغ والمرمى مشرع تماماً أمامه فإذا به يطيح بالكرة إلى خارج الملعب بغرابة شديدة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف .. المنتخب الإسباني سيطر تماماً وأضاع العديد من الفرص خاصة من جانب موراتا وأولمو، إلا أن الفرصة الأقرب للتسجيل كانت من نصيب إيزاك مهاجم المنتخب السويدي.

الدقيقة 41 – المنتخب السويدي كاد أن يفتتح التسجيل بهجمة خاطفة قام بها المهاجم ألكسندر إيزاك الذي دخل في صراع على الكرة مع قلب الدفاع الإسباني لابورتي وسدد الكرة بقوة اصطدمت بقدم ماركوس يورينتي وتهادت إلى القائم ثم ارتدت إلى يد الحارس أوناي سيمون.

الدقيقة 38 – الفرصة الأخطر في المباراة مدافع السويد ماركو دانيلسون أهدى الكرة بغرابة لموراتا الذي سددها أرضية زاحفة والمرمى خالي ذهبت بغرابة إلى خارج الملعب.

الدقيقة 37 – الظهور الأول للمنتخب السويدي هجومياً .. عكس اتجاه اللعب تماما ألبين إكدال لاعب الوسط كاد أن يفتتح التسجيل للمنتخب الإسكندنافي إلا أن لاعبي إسبانيا تصدوا لتسديدته.

بعد مرور 30 دقيقة على انطلاق المباراة المنتخب الإسباني حقق أكبر نسبة استحواذ في البطولة إلى الآن بنسبة 80% مقابل 20% فقط للمنتخب السويدي.

الدقيقة 23 – سيطرة المنتخب الإسباني تتواصل كوكي أطلق تسديدة زاحفة ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى حارس السويد.

الدقيقة 15 – أولى الفرص الحقيقية في اللقاء من نصيب المنتخب الإسباني، داني أولمو ارتقى لكرة عرضية وسددها برأسه صوب المرمى إلا أن حارس السويد روبن أولسون تصدى لها في ردة فعل ممتازة.

داني أولمو يسدد برأسه لكن حارس السويد يتصدى لها في ردة فعل ممتازة.#يورو2020 #اسبانيا_السويد pic.twitter.com/7nmHl6d7mi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2021

الدقيقة الخامسة – بداية قوية للمنتخب الإسباني وسيطرة تامة على وسط الملعب بينما لجأ لاعبو السويد للانكماش والتحفظ التام لامتصاص حماس أصحاب الأرض.

الدقيقة الأولى - حكم اللقاء سلافكو فينسيتش أطلق صافرته معلناً بدايةأولى مواجهات المنتخب الإسباني في يورو 2020، والتي يصطدم خلالها بنظيره منتخب السويد في قمة مباريات المجموعة الخامسة.

مباراة إسبانيا والسويد - تشكيلة المنتخبين

إسبانيا

🗒️ Marcos Llorente right-back for Spain in their Group E opener...



🇪🇸 Your favourite player = ______@SeFutbol | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

السويد

🗒️ Danielson in the centre of defence with Lindelöf for Sweden; Berg is joined by Isak up front...



🇸🇪 Main man for the Blågult? @svenskfotboll | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

مباراة إسبانيا والسويد - معلومات البث المباشر

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إسبانيا والسويد في واحدة من أهم مباريات اليوم الاثنين.

وتمثل مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً للتحديات التي واجهت منتخب لاروخا بداية بعدم دعوة قائده سيرخيو راموس ثم إصابة القائد الثاني بوسكيتس بفيروس كورونا.

البث المباشر لمباراة إسبانيا والسويد سيكون اليوم الاثنين في الرابع عشر من حزيران/ يونيو في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إسبانيا والسويد بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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