مشاهدة مباراة إنكلترا وكرواتيا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إنكلترا وكرواتيا؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إنكلترا وكرواتيا في واحدة من أهم مباريات اليوم الأحد.

وتمثل مشاهدة مباراة إنكلترا وكرواتيا في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة ضمن المجموعة الرابعة، إذ يسعى المنتخب الإنكليزي لتجاوز عقدة المباريات الافتتاحية التي لم يفز بها في كافة مشاركاته التسع الماضية في بطولة أمم أوروبا عندما يستقبل منتخب كرواتيا على ملعب ويمبلي، بينما تطمح كرواتيا للانطلاق بقوة في المنافسة.

مباراة إنكلترا وكرواتيا - مباشر

البث المباشر لمباراة إنكلترا وكرواتيا سيكون اليوم الأحد الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 1

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إنكلترا وكرواتيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إنكلترا وكرواتيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.