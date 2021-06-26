

مشاهدة مباراة إيطاليا والنمسا

معلومات البث المباشر لمباراة إيطاليا والنمسا

مشاهدة مباراة إيطاليا والنمسا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة إيطاليا والنمسا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقوّة المنتخبين ورهان اللقاء الذي سيكون محوره بلوغ ربع نهائي "يورو 2020".

وينشد المنتخب الإيطالي تأكيد أفضليته وحضوره الملفت منذ بداية البطولة بغية مواصلة رحلة البحث عن العودة لمنصّة التتويجات.

إلا أن النمسا لن تكون صيداً يسيراً للـ"أتزوري" وستحاول انتزاع بطاقة العبور.



مباراة إيطاليا والنمسا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة إيطاليا والنمسا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1.

وستبث مباراة إيطاليا والنمسا اليوم السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إيطاليا والنمسا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

إيطاليا والنمسا

• مباراة إيطاليا والنمسا ستقام اليوم السبت 26 يونيو.

• ستبث المباراة المرتقبة اليوم على قناة beIN SPORTS MAX 1.

• مواجهة إيطاليا والنمسا ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• ستبث مواجهة إيطاليا والنمسا بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT .

• لمزيد من المعلومات حول العروض المتوفرة والباقات المتاحة الضغط هنا.