مواجهة مرتقبة بين المنتخب الإيطالي ونظيره النمساوي من قبل beIN SPORTS June 26, 2021 12:12 3:13 دقيقة يسعى المنتخب الإيطالي لتأكيد أفضليته وحضوره اللافت في مرحلة المجموعات عندما يلاقي منتخب النمسا بحثا عن بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية في مواجهة يستضيفها ملعب ويمبلي الشهير. تقارير إخبارية يورو 2020 إيطاليا بطولة أمم أوروبا المنتخب الإيطالي النمسا -آخر الفيديوهات 2:16 دقيقة "التدارك" شعار الوداد أمام كايزر تشيفس 0:56 دقيقة مقابلة حصرية مع أسطورة حراسة المرمى دينو زوف 2:28 دقيقة ويلز تواجه الدنمارك في مفتتح مباريات ثمن النهائي 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيطاليا والنمسا 3:13 دقيقة مباراة إيطاليا والنمسا - التغطية الخاصة 2:04 دقيقة يورو 2020: أسماء لفتت الأنظار في دور المجموعات 3:10 دقيقة مباراة الأهلي والترجي - التغطية الخاصة 0:43 دقيقة طواف فرنسا على أهبة الانطلاق 2:09 دقيقة ماذا قال المطوع عن إنجازه العالمي ؟ 0:46 دقيقة اللائحة النهائية لمنتخبات كأس العرب FIFA قطر 2021™