مواجهات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 من قبل beIN SPORTS June 23, 2021 23:52 1:05 دقيقة تعرّف على جدول مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا 2020 بعد اختتام منافسات دور المجموعات الأربعاء. تقارير إخبارية يورو 2020 ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 3:34 دقيقة تعادل مثير بين بيرو والإكوادور 4:28 دقيقة البرتغال وألمانيا ترافقان فرنسا إلى ثمن النهائي 1:05 دقيقة مواجهات ثمن نهائي "يورو 2020" 3:59 دقيقة رونالدو يتألق في ليلة أرقامه القياسية 1:24 دقيقة بنزيمة: "ألعب تحت الكثير من الضغوط" 4:31 دقيقة ألمانيا تنجو من فخ المجر وتصعد لثمن النهائي 0:30 دقيقة منتخب لبنان يتأهل إلى نهائيات كأس العرب 5:28 دقيقة إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي "يورو 2020" 4:39 دقيقة السويد تُقصي بولندا وتهيمن على صدارة الخامسة 1:19 دقيقة السويدي فورسبيرغ يدخل تاريخ الـ"يورو"