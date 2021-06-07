ويفتتح زملاء غاريث بيل مشاركتهم في اليورو هذا السبت بمواجهة سويسرا في باكو ضمن المجموعة الأولى، بعدها بأربعة أيام تلاقِي ويلز منتخب تركيا على أن تختَتِم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة إيطاليا في روما في العشرين من الشّهر الحالي.

